25 aprile: Meloni, Italia è dalla parte di libertà e democrazia

- L’Italia è dalla parte della libertà e della democrazia, senza se e senza ma, e questo è il modo migliore per attualizzare il messaggio del 25 Aprile. Lo ha scritto il in una lettera inviata al “Corriere della Sera” in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. “Perché con l’invasione russa dell’Ucraina la nostra libertà è tornata concretamente in pericolo”, ha scritto Meloni che cita poi il suo incontro con Paola Del Din, una donna che durante la Resistenza combatteva con le Brigate Osoppo, le formazioni di ispirazione laica, socialista, monarchica e cattolica. 2Fu la prima donna italiana a paracadutarsi in tempo di guerra. Il suo coraggio le è valso una Medaglia d’oro al valor militare, che ancora oggi, quasi settant’anni dopo averla ricevuta, sfoggia sul petto con commovente orgoglio”. “Dedico questo giorno a lei, madre di quattro figli e nonna di altrettanti nipoti, ma anche, idealmente, di tutti gli italiani che antepongono l’amore per la propria Patria a ogni contrapposizione ideologica”, ha concluso Meloni. (Res)