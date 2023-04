25 aprile: Lollobrigida cita Pasolini, siamo al fascismo degli antifascisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in una intervista al "Foglio" cita Pasolini: "Siamo al fascismo degli antifascisti". "E' stato un intellettuale non certo di destra - spiega il ministro - che visse sulla propria pelle, su quella della sua famiglia, il dramma dei totalitarismi del Novecento". Oggi il ministro sarà a Subiaco, "nel mio paese natale, sul sagrato delle vittime del nazismo. Io sono un fervente e convinto sostenitore di chi sconfisse un regime autoritario. Non ho problemi a dirlo. Ma perché non si esce da questo delirio?". Forse perché è il ministro della "sostituzione etnica": "Ignoravo, nel senso che al contrario della sinistra non mi interessano e non mi appassionano, tutte le teorie complottiste. Distinguendo comunque tra razza ed etnie". "Io - aggiunge Lollobrigida - ho giurato sulla Costituzione, ed è il giuramento più importante che ci sia, nelle mani del presidente della Repubblica. La sinistra dice che la Costituzione nasce dall'antifascismo. Ma non va bene. Perché qualsiasi cosa diciamo, la sostanza non cambia: per la sinistra e per un pezzo di opinione pubblica tu non devi esistere. Sono un democratico, ma non sono del Pd. Sono per la libertà, sono contro tutti i regimi totalitari, a partire da quelli che ci furono in Italia. Sono tutte accuse strumentali". (segue) (Res)