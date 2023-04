25 aprile: Lollobrigida cita Pasolini, siamo al fascismo degli antifascisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto a Gianfranco Fini: "Noi a Fini non abbiamo fatto nulla, è curioso che ormai venga solo invitato a polemizzare contro la destra, e mai contro la sinistra per raccontare quanto sta facendo il governo. Ci sono cose che non capisco: se non mi sbaglio Fini spinse anche per avere Tremaglia, un ragazzo di Salò, al governo. Ora si diverte e si presta a polemizzare con noi". "Mi auguro - conclude Lollobrigida - che sia festa unificante, nel nome della libertà che non è di destra né di sinistra. Senza nessuno che alza il ditino e dà patenti o ripetizioni di storia. Ma immagino che qualsiasi cosa faremo e diremo non basterà". (Res)