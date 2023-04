25 aprile: Tajani, basta con le polemiche, la liberazione è patrimonio di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest'anno non mancano le polemiche sul 25 aprile. Ma il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani non ha dubbi: "La liberazione - dice al "Giornale" - è un patrimonio di tutti noi italiani". Oggi Tajani si recherà "alle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime di quella terribile violenza nazifascista. Tra le vittime, ci tengo a ricordare Giuseppe Cordero di Montezemolo, colonnello e partigiano, protagonista con tanti altri della Resistenza e della lotta per libertà". Sembra impossibile arrivare ad una completa pacificazione: "Il discorso di Silvio Berlusconi a Onna, il 25 aprile 2009, chiuse un capitolo. Parlò da statista e da leader del centrodestra. Meloni, che di Berlusconi nel 2009 era ministra, è stata chiara su questo punto". Quanto al presidente di Forza Italia, "sta migliorando. Siamo ottimisti e speriamo di poterlo vedere partecipe nella due giorni di Forza Italia che si svolgerà il 5 e 6 maggio a Milano. L'ho sentito l'altro giorno, ci incoraggia e porta un saluto a tutti i nostri candidati, militanti e sostenitori". A maggio ci saranno le amministrative in alcuni capoluoghi e in centinaia di comuni: "La linea è quella di una coalizione unita. Forza Italia resta una forza coerente e ci auguriamo che dove ci saranno i ballottaggi si possano superare le divisioni per battere la sinistra. Noi lavoreremo sempre per l'unità", ha concluso Tajani.(Res)