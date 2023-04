Migranti: Tajani, dobbiamo fermare i clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un impegno nel Mediterraneo per fermare l'immigrazione clandestina. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista al "Giornale". "Noi stiamo lavorando in Tunisia e Libia perché rischiano di esserci crescenti partenze. L'Italia non può diventare il parcheggio di chi vuole andare altrove, la maggior parte desidera uscire dal nostro paese", ha detto Tajani. "Il governo - ha aggiunto - ha preparato un piano con le organizzazioni del mondo del lavoro per un impiego di circa 80 mila immigrati regolari. Questo è quello che deve accadere. Il nostro faro comunque rimane il messaggio di Papa Ratzinger: il diritto a non emigrare. E su questo lavoreremo". Il ministro si sofferma inoltre sul ruolo dell'Italia in politica estera: "L'Italia deve avere un grande ruolo ed io sto facendo di tutto per far crescere la nostra posizione nel mondo. Più siamo forti a livello internazionale, più cresce la nostra reputazione, più cresce la nostra economia". (segue) (Res)