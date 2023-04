Difesa: elicottero Aeronautica recupera traumatizzato grave caduto da scogliera a Favignana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso ieri pomeriggio, un intervento di soccorso aereo effettuato da un elicottero HH-139B dell'82mo Centro Sar (Ricerca e Soccorso) dell'Aeronautica militare di stanza sulla base di Trapani. L'elicottero è intervenuto per recuperare e soccorrere un uomo di 44 anni con gravi traumi. Come si legge in un comunicato, l'uomo si era ferito gravemente a seguito di una caduta dagli scogli presso Cala Rossa, sull'Isola di Favignana. Il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), su richiesta del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) Sicilia, ha immediatamente disposto l'intervento di uno dei mezzi aerei in prontezza in quel momento e adeguato al tipo emergenza, ovvero un elicottero del soccorso aereo. Raggiunta Cala Rossa, un aerosoccorritore e i due tecnici del Cnsashanno recuperato il ferito dopo averlo assicurato ad una barella. Il 44enne è stato poi trasportato all'ospedale di Sant' Antonio Abate di Trapani. L'intervento si è concluso alle 16:40 con il ritorno presso l'aeroporto militare di Trapani dove l'elicottero ha ripreso il servizio di prontezza operativa. (segue) (Com)