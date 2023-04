Sudan: Perego, italiani tornati a casa, operazione perfetta grazie a nostre Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novantasei persone riportate a casa, 2su due distinti voli partiti da Gibuti, 83 sono italiani e 13 i cittadini stranieri. Lo afferma Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa, sottolineando come “tutti i civili italiani sono stati tratti in salvo in un operazione di evacuazione difficile e piena di rischi, grazie ancora una volta alle nostre Forze armate alla loro professionalità e al senso del sacrificio sempre al servizio dell’Italia e degli italiani”. (Res)