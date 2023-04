25 aprile: presidente Regione Sardegna, festa sempre attuale per riflettere su valori libertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Celebrare la Liberazione – ha proseguito il Presidente - equivale ad aprire una finestra sulla Storia per far entrare negli animi di tutti la luce della libertà e della rinascita che hanno cambiato il corso degli eventi aprendo una nuova fase storica, civile, politica. Solo ripercorrendo i momenti più importanti della nostra Storia, quale la Liberazione – ha concluso il Presidente - possiamo alimentare il ricordo e ricordare l’esempio, per tramandare ai nostri giovani il significato più vero della pace. Buon 25 aprile a ogni cittadino e cittadina sardi”. (Rsc)