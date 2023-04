© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi commemoriamo la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista": lo scrive su Twitter l'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, in occasione del 25 aprile, Festa della liberazione. "Onoriamo donne e uomini coraggiosi che lottarono per un mondo migliore. Ricordiamoli con gratitudine e continuiamo ad opporci risolutamente a ingiustizie e oppressioni", ha aggiunto Elbling. (Res)