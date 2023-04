25 aprile: Meloni, antidoto contro qualsiasi rischio autoritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il frutto fondamentale del 25 Aprile è non solo è la conquista più grande che l’Italia possa vantare ma è anche l’unico, vero antidoto a qualsiasi rischio autoritario. Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera al “Corriere della Sera”. “Per questo non comprendo le ragioni per le quali, in Italia, proprio fra coloro che si considerano i custodi di questa conquista vi sia chi ne nega allo stesso tempo l’efficacia, narrando una sorta di immaginaria divisione tra italiani compiutamente democratici e altri — presumibilmente la maggioranza a giudicare dai risultati elettorali — che pur non dichiarandolo sognerebbero in segreto un ritorno a quel passato di mancate libertà”, ha scritto Meloni. (Res)