Sudan: ambasciatore Tommasi, operazione evacuazione pianificata in tempi rapidissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione di evacuazione dei cittadini italiani dal Sudan è stata pianificata in tempi rapidissimi e portata a termine senza problemi. Lo ha affermato l’ambasciatore italiano a Khartum, Michele Tommasi, parlando oggi all'aeroporto di Ciampino. “Siamo contenti, l’operazione è stata pianificata in tempi velocissimi, c’è stato un coordinamento perfetto tra le varie articolazioni istituzionali implicate in questa operazione, sotto la guida della Farnesina”, ha rilevato il diplomatico. Tommasi ha sottolineato il lavoro eccezionale dell’Unità di crisi, grazie al quale “l’operazione si è conclusa senza nessuna forma di problema, altri Paesi non hanno avuto la nostra fortuna”, perché “hanno avuto piccoli problemi o danni collaterali”. (Res)