Usa: First Republic Bank annuncia tagli fino al 30 per cento della forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- First Republic Bank si aspetta di tagliare fino al 25-30 per cento della forza lavoro durante il trimestre attualmente in corso. L’istituto statunitense, colpito dalla crisi bancaria scaturita dal recente fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank, ha registrato un utile per azione pari a 1,23 dollari nel primo trimestre, ma i ricavi e il margine di interesse netto hanno segnato cali pari rispettivamente al 13,4 e al 19,4 per cento. Il totale dei depositi si è attestato a 104,5 miliardi di dollari, e nel comunicato stampa la banca, salvata dalla bancaritta grazie a finanziamenti per 30 miliardi di dollari provenienti da istituti più grandi, ha precisato di avere perso depositi per oltre 100 miliardi a seguito della crisi. (Was)