Brasile: ministra Ambiente ringrazia governo Usa per stanziamenti a Fondo Amazzonia (5)

- "Gli effetti del cambiamento climatico aggravano ulteriormente la povertà, la fame e la disuguaglianza nel mondo, piaghe che il Brasile combatte con tutte le sue forze. Siamo anche difensori intransigenti della pace tra i popoli. Non c'è sostenibilità in un mondo in guerra. Oggi il mondo è vicino a un punto irreversibile. Vediamo davanti a noi l'urgenza di mantenere le promesse fatte. Abbiamo bisogno di una governance più efficace e legittima, che ci permetta di riscattare la solidarietà per il bene di tutta l'umanità", ha concluso. (Brb)