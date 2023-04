Usa: Biden incontra deputati del Tennessee che hanno partecipato a protesta contro le armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca i tre deputati del Tennessee che all’inizio di aprile hanno partecipato ad una protesta contro la violenza armata all’interno dell’aula della Camera dei rappresentanti statale, dopo la strage che ha avuto luogo in una scuola elementare a Nashville. L’incontro è stato organizzato dopo che gli esponenti del Partito repubblicano hanno provato ad espellere i tre deputati, Justin Jones, Justin Pearson e Gloria Johnson, accusandoli di aver violato il regolamento istituzionale adottando un comportamento non consono all’interno dell’aula. L’espulsione di Jones e Pearson è stata inizialmente approvata, ma i due sono stati successivamente riammessi in via temporanea all’interno dele rispettive commissioni parlamentari, dichiarando di voler partecipare alle elezioni speciali che saranno organizzate per trovare un rimpiazzo permanente. (Was)