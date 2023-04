Egitto: ucciso l'assistente addetto amministrativo dell'ambasciata a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri egiziano ha annunciato la morte dell'assistente addetto amministrativo presso l'ambasciata in Sudan, Mohamed Al-Gharawi. Il funzionario è morto mentre si recava da casa sua alla sede dell'ambasciata per seguire le procedure di evacuazione dei cittadini egiziani in Sudan. "La missione egiziana in Sudan continuerà ad assumersi la propria responsabilità nel seguire i compiti di evacuazione dei cittadini egiziani dal Sudan e garantire il loro ritorno sicuro in patria", si legge in una nota del dicastero. (Cae)