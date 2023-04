Brasile: ministra Ambiente ringrazia governo Usa per stanziamenti a Fondo Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 20 aprile era stato lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a confermare che chiederà al parlamento del suo Paese di stanziare 500 milioni di dollari in favore del Fondo Amazzonia, per finanziare azioni contro i mutamenti climatici e la deforestazione in Brasile. L'annuncio è stato fatto in occasione della Conferenza virtuale su clima ed energia organizzata per oggi dalla Casa Bianca con la presenza dei capi di stato e di Governo dei 26 paesi maggiori emissori di gas serra. "Chiederò uno stanziamento per contribuire con 500 milioni di dollari al Fondo Amazonia e a tutte le altre attività legate al clima nei prossimi cinque anni per aiutare il Brasile a rinnovare i suoi sforzi per porre fine alla deforestazione entro il 2030", affermava Biden. Il valore è dieci volte superiore ai 50 milioni di dollari annunciati dall'inviato speciale del governo degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, nel corso della visita a Brasilia, lo scorso 28 febbraio. (segue) (Brb)