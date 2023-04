Brasile: ministra Ambiente ringrazia governo Usa per stanziamenti a Fondo Amazzonia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento al vertice, il presidente Lula ha affermato che "la risposta alla sfida climatica - forse la più grande della nostra generazione - dipende da un'azione coordinata tra tutti i Paesi. Il Brasile sta facendo la sua parte e avanzerà ulteriormente negli sforzi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico". "Siamo riusciti a ridurre la deforestazione in Amazzonia di oltre l'80 per cento in un decennio e lo faremo ancora. I danni all'ambiente causati dal precedente governo saranno invertiti", ha aggiunto. In un altro passaggio Lula ha affermato che ad agosto riunirà in Brasile "i leader degli otto paesi che ospitano parte della foresta amazzonica, con l'obiettivo di promuovere una nuova agenda comune". "Lavoreremo anche con paesi che hanno foreste tropicali in Africa e in Asia", ha detto. (segue) (Brb)