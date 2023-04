Usa: Dakota del Nord, aborto vietato in tutto lo Stato dopo la sesta settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Dakota del Nord, Doug Burgum, ha firmato una proposta di legge tesa a vietare l’aborto nello Stato dopo la sesta settimana di gravidanza. In una nota, il governatore repubblicano ha affermato che il testo “mette in chiaro il valore che il nostro Stato ha sempre dato alle madri e ai loro figli, e il nostro sostegno al diritto alla vita”. Il divieto non prevede eccezioni nemmeno per i casi di stupro o incesto. (Was)