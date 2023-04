Argentina: ministro Esteri, "inaccettabile" la presenza forze sicurezza del Kosovo nelle Malvine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, si è espresso contro la presenza delle "Forze di sicurezza del Kosovo" nelle isole Malvine. "È illegale e inaccettabile", ha detto Cafiero all'VIII riunione ministeriale della Zona di pace e cooperazione del Sud Atlantico (Zpcas). "La nostra convinzione è di mantenere la regione libera dalla corsa agli armamenti e dalla presenza militare straniera. Siamo popoli pacifici e dignitosi" ha affermato Cafiero via twitter. Il ministro ha sostenuto che "in un contesto internazionale di guerra e incertezza" è necessario "rafforzare i meccanismi di cooperazione e solidarietà". All'inizio dell'anno, il governo argentino aveva denunciato alle Nazioni unite il dispiegamento di forze kosovare nell'arcipelago la cui sovranità è rivandicata dal Regno Unito. In quel momento, il Paese aveva affermato che la decisione del governo britannico di inviare soldati nell'isola era contraria "ai principi concordati dal Consiglio di sicurezza per una soluzione politica della crisi" kosovare e che "non favorisce la costruzione della fiducia" tra Serbia e Kosovo. (Abu)