Kosovo: elezioni amministrative, comuni nord a maggioranza serba avranno sindaci albanesi

- I quattro comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo in cui ieri si sono tenute le elezioni amministrative, Leposavic, Zubin Potok, Zvecan e Severna Mitrovica, saranno guidati da sindaci di nazionalità albanese. Lo rende noto il portale d’informazione “Gazeta Express”, sottolineando che il risultato alle urne è arrivato a seguito del boicottaggio del voto da parte della Lista Serba, che in passato aveva ottenuto il 90 per cento delle preferenze elettorali nell’area settentrionale del Kosovo. Come conseguenza, le amministrative di ieri sono state ignorate da gran parte dei cittadini di nazionalità serba. Secondo quanto comunicato dalla Commissione elettorale centrale (Cec), si sono recati alle urne solo 1.567 cittadini aventi diritto di voto, su un totale di circa 45 mila. Il voto si è tenuto in 19 seggi, di cui 6 strutture ordinarie, quali le scuole, e 13 strutture alternative, come i container. Secondo la Cec, durante la giornata elettorale non si sono verificati incidenti. I candidati eletti nei quattro comuni a maggioranza serba avranno adesso un mandato di circa due anni e mezzo. (Alt)