Sudan: Blinken, le parti hanno concordato un cessate il fuoco di 72 ore

- Le Forze armate del Sudan e le Forze di supporto rapido (Rsf) hanno concordato un cessate il fuoco a livello nazionale a partire dalla mezzanotte di oggi, dopo due giorni di trattative. Lo ha annunciato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aggiungendo che il cessate il fuoco durerà un totale di 72 ore. Il capo della diplomazia statunitense ha esortato le parti coinvolte nel conflitto in Sudan a rispettare l’accordo, aggiungendo che gli Usa lavoreranno con i partner internazionali e la società civile sudanese “per creare un comitato che coordini il raggiungimento e la corretta attuazione di un accordo che porti alla cessazione delle ostilità in maniera permanente”. (Was)