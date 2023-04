Brasile: disuguaglianza razziale, governo modifica statuto per monitorare dati occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha modificato lo Statuto sull'uguaglianza razziale rendendo obbligatorio per aziende e i datori di lavoro fornire possibilità ai propri dipendenti di effettuare l'auto-identificazione etnica e razziale nei documenti e nei registri di lavoro. L'esecutivo affida all'Istituto nazionale di statistica (Ibge) il compito di effettuare indagini per determinare la percentuale di occupazione per segmenti di razza ed etnia nel settore pubblico. La modifica fa parte di una serie di misure annunciate dal governo con l'obiettivo di avere, entro il 31 dicembre del 2026, almeno il 30 per cento dei dipendenti pubblici brasiliani di origine afro-discendente. (segue) (Brb)