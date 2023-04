Brasile: disuguaglianza razziale, governo modifica statuto per monitorare dati occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Lula ha inoltre introdotto altri programmi per contrastare la disuguaglianza razziale. In particolare, il Programma nazionale di Azioni affermative (Pnaf) definisce regole per facilitare l'accesso e la permanenza di afro-discendenti nei corsi universitari e post-laurea, oltre a proporre politiche per riservare posti nelle agenzie governative. Il governo federale riformulerà anche il Piano gioventù nera viva (Pgnv). Elaborato durante il governo della presidente Dilma Rousseff, il programma mira a ridurre i tassi di omicidio, violenza, vulnerabilità e disuguaglianze tra i giovani neri tra i 15 e i 29 anni. Verrà inoltre creato il Gruppo di lavoro interministeriale del Cais do Valongo, in riferimento al molo (cais) dell'antico porto di Rio de Janeiro, patrimonio dell'Unesco, dove si stima che siano passati almeno un milione di africani tenuti in schiavitù, nei quasi 400 anni di tratta. L'iniziativa promuove la memoria e la valorizzazione dell'area portuale di Rio creando un centro di riferimento del patrimonio africano. (Brb)