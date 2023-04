Usa: interferenze elettorali in Georgia, eventuali accuse contro Trump saranno annunciate in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, annuncerà questa estate eventuali decisioni relative alle indagini sul tentativo di influenzare il processo elettorale in Georgia da parte dell’ex presidente Donald Trump e dei suoi alleati, nel quadro delle elezioni del 2020. In una lettera inviata all’ufficio dello sceriffo della contea, la procuratrice ha precisato che l’annuncio arriverà tra l’11 luglio e il primo settembre di quest’anno. Nel testo, la Willis chiede alle forze dell’ordine di rafforzare le misure di sicurezza nei pressi del tribunale della contea, dal momento che l’annuncio di eventuali accuse contro Trump potrebbe provocare “una reazione significativa da parte del pubblico”. (Was)