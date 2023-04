Serbia: ministro Esteri, esenzione dai visti è premio per il Kosovo per qualcosa che non ha fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esenzione dal visto è un premio per il Kosovo anche se non ha adempiuto agli obblighi dell'Accordo di Bruxelles. Lo ha affermato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic in occasione dei dieci anni dalla firma dell'Accordo di Bruxelles tra i rappresentanti di Belgrado e Pristina. "Oggi sembra di vivere l'amnesia collettiva di alcuni Paesi occidentali, poiché il Parlamento europeo ha approvato l'esenzione dal visto per il Kosovo anche se non ha rispettato alcun punto di tale Accordo, in primis l'istituzione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)", ha affermato Dacic alla televisione "Prva". Il ministro ha quindi sottolineato che Belgrado "non è in linea di principio" contraria alla liberalizzazione, ma che il momento scelto sembra "un riconoscimento" per Pristina su qualcosa di non fatto. Dacic ha sottolineato che la Zso sarebbe "la prima e autentica forma di una qualche autorganizzazione dei serbi in Kosovo". Ieri il Parlamento europeo ha approvato l'accordo con il Kosovo sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. In base all'accordo, i cittadini dei rispettivi territori potranno spostarsi senza richiedere un visto, per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 180 giorni. L'esenzione dal visto entrerà in vigore quando il Sistema europeo di informazione e autorizzazione dei viaggi (Etias) sarà operativo, al più tardi entro il primo gennaio 2024. (Seb)