Bosnia: Dodik, Paese non applicherà accordo su liberalizzazione visti con Kosovo

- La Bosnia Erzegovina non applicherà l'accordo sulla liberalizzazione dei visti con i cittadini del Kosovo. Lo ha detto il presidente della Repubblica Srpska (entità serba del Paese) Milorad Dodik, secondo quanto riporta la stampa di Banja Luka. "È l'ipocrisia dell'Occidente, che sta cercando di normalizzare qualcosa attraverso i negoziati con Belgrado e poi adotta unilateralmente tali misure", ha aggiunto Dodik. Ieri il Parlamento europeo ha approvato l'accordo con il Kosovo sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata. In base all'accordo, i cittadini dei rispettivi territori potranno spostarsi senza richiedere un visto, per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 180 giorni. L'esenzione dal visto entrerà in vigore quando il Sistema europeo di informazione e autorizzazione dei viaggi (Etias) sarà operativo, al più tardi entro il primo gennaio 2024. (Seb)