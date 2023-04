Kosovo: inviato Usa Escobar, riconosceremo risultati elezioni nel nord anche se i serbi le boicotteranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti riconosceranno i risultati delle elezioni nei quattro comuni del nord del Kosovo, anche se i serbi le boicotteranno. Lo ha affermato l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ripreso dalla stampa di Belgrado. Escobar ha aggiunto che il fatto che alcuni partiti politici boicotteranno le elezioni non ne determinerà i risultati sottolineando che gli Stati Uniti riconosceranno in ogni caso i risultati delle elezioni e invitando i rappresentanti serbi a tornare nelle istituzioni. "Ho fatto appello ai serbi affinché partecipino alle elezioni. Se non parteciperanno, non significa che non sosteniamo le elezioni. Il governo del Kosovo ha un obbligo costituzionale. Ci saranno le elezioni e riconosceremo i risultati e speriamo che i rappresentanti serbi tornino nelle istituzioni a un certo punto", ha detto Escobar. Le elezioni locali a Mitrovica Nord, Zubin Potok, Leposavic e Zvecan sono previste per domenica 23 aprile. (Seb)