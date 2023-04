Kosovo: Reuten (S&D), obbligo di visto era ingiustizia, dobbiamo portare Balcani occidentali in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo è un enorme passo avanti per la regione. "Il fatto che i cittadini di tutti i Paesi limitrofi potessero viaggiare nell'Ue senza visto, ad eccezione del Kosovo, era ingiusto e ingiustificato", ha detto Thijs Reuten, relatore al Parlamento europeo per la liberalizzazione dei visti, nel corso di una conferenza stampa a margine della sessione plenaria di Strasburgo. "Finalmente abbiamo firmato l'atto che consente ai cittadini del Kosovo di viaggiare finalmente nell'Ue senza visto. Non sono più gli ultimi dei Balcani occidentali in attesa di un regime di esenzione dal visto", ha spiegato. "Finalmente, viaggiare nell'Ue per vacanze, visite di famiglia, viaggi d'affari diventerà molto più facile. Al più tardi dal 1° gennaio 2024, i titolari di passaporto kosovaro potranno recarsi nell'Ue senza visto", ha aggiunto. "Il Kosovo ha lavorato duramente per soddisfare tutte le condizioni già da molti anni. Ora viene finalmente premiato per questo", ha proseguito Reuten. Questo "non è solo un momento di grande importanza per il Kosovo, ma anche per noi, perché l'Unione Europea mantiene finalmente la sua promessa. Ed è importante per la regione, perché ora possiamo aprire un nuovo capitolo. L'integrazione europea di tutti i Paesi dell'Europa sudorientale è l'unica garanzia per proseguire verso le riforme e far sì che la stabilità della regione continui a crescere. L'Unione europea non può permettersi di lasciarsi sfuggire questa opportunità. Dobbiamo lavorare per portare la regione nella nostra famiglia europea". (Beb)