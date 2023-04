Kosovo: vicepremier Bislimi, liberalizzazione visti è segnale per i cittadini, il nostro posto è in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberalizzazione dei visti è un segnale per i cittadini del Kosovo, "il nostro posto è in Europa". Lo ha detto il vicepremier del Kosovo, Besnik Bislimi, nel corso di una conferenza stampa a margine della sessione plenaria di Strasburgo. "Dal primo gennaio, non avremo più migliaia di occasioni perse dai cittadini kosovari per partecipare a varie conferenze, competizioni sportive, scuole estive e altri eventi. Questo manderà un forte segnale ai nostri cittadini: il nostro posto è in Europa", ha detto. "Per questo è importante ricordare che questo processo riguarda innanzitutto le persone. Riguarda gli studenti che potranno esplorare il continente. Riguarda gli artisti locali, che potranno partecipare alle loro mostre all'estero. Riguarda gli imprenditori kosovari, che ora possono sviluppare le loro opportunità commerciali. E i genitori e i nonni che ora possono visitare i loro figli e nipoti", ha aggiunto. "Questo avvicina il Kosovo a voi e voi al Kosovo", ha concluso. (Beb)