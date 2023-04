Libia: "Politico", ex inviato speciale Orlando nominato ambasciatore Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex inviato speciale per la Libia del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Nicola Orlando sarà il nuovo ambasciatore dell'Ue in Libia. Lo rivela "Politico", citando come fonte una nota interna comunicata agli ambasciatori Ue a Bruxelles dall'Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione, Josep Borrell, consultata dalla redazione. La nomina di Orlando, che è stato anche ambasciatore d’Italia in Kosovo, si intende previo gradimento libico. (Beb)