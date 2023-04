Kosovo-Serbia: Petkovic a von Cramon su elezioni nel nord, senza senso attacchi a Lista serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo Petar Petkovic ha affermato che il membro del Parlamento europeo Viola von Cramon "farebbe meglio a rammaricarsi e protestare per il fatto che Pristina non ha costituito in Kosovo l'Associazione dei comuni serbi (Zso) in questi 10 anni, piuttosto che attaccare la Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) che non partecipa alle elezioni nei quattro comuni del nord del 23 aprile". Petkovic, in una dichiarazione scritta, ha affermato che "è deplorevole" che von Cramon non capisca che il problema "è il primo ministro kosovaro Albin Kurti, che vuole avere dei sindaci in tutti i comuni del nord del Kosovo con il due per cento di voti albanesi". Viola von Cramon ha valutato come "un grosso errore" il boicottaggio delle elezioni straordinarie da parte della Lista serba nei quattro comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo e ha affermato che il boicottaggio "è dovuto a una decisione di Belgrado". "Ho criticato apertamente tale decisione e ho cercato di contattare alcune persone a Belgrado. Questo avrebbe dovuto essere un buon segnale anche per far tornare i rappresentanti serbi lentamente nelle istituzioni. Mi dispiace che la Lista serba non parteciperà e non è un segnale promettente", ha detto Von Cramon. (Seb)