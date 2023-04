Serbia: ministro Esteri, per Kosovo quasi nessuna possibilità di diventare membro Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Kosovo “non c'è quasi nessuna possibilità” di diventare membro dell'Unesco. Lo ha affermato il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, dopo l'incontro di oggi a Parigi con il direttore generale della stessa organizzazione, Audrey Azoulay. Lo riporta il quotidiano "Blic". Dopo il colloquio, il ministro serbo ha aggiunto di aver chiesto di prestare "particolare attenzione" al patrimonio culturale in Kosovo. "L'Assemblea dell'Unesco è in preparazione a novembre. Per noi è importante che non vi sia alcuna domanda da parte del Kosovo sull'adesione. È positivo per noi che si tratti di un'organizzazione mondiale, e non europea dove la maggior parte dei Paesi riconosce il Kosovo. Penso che non ci sia quasi nessuna possibilità per il Kosovo di ricevere la conferma dell'ammissione all'adesione all'Unesco", ha affermato Dacic.(Seb)