Kosovo: Commissione Ue, riconoscimento documenti viaggio spetta a Stati membri

- Il riconoscimento dei documenti di viaggio per i cittadini del Kosovo è di competenza degli Stati membri dell'area Schengen. Lo ha detto Christian Wigand, portavoce della Commissione europea per Giustizia, Uguaglianza e Stato di diritto, rispondendo a una domanda sulla possibile decisione della Spagna sulla non liberalizzazione dei visti di viaggio per i cittadini del Kosovo, adottata definitivamente dal Parlamento europeo martedì scorso. "Tra i Paesi dell'area Schengen, tutti i Paesi tranne uno hanno riconosciuto i documenti di viaggio del Kosovo. Ciò significa che la liberalizzazione dei visti consentirà ai titolari di passaporto kosovaro di viaggiare liberamente in tutti i Paesi Schengen tranne uno", ha detto Wigand. "Il riconoscimento dei documenti di viaggio è, in fin dei conti, di competenza nazionale", ha poi precisato. (Beb)