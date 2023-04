Kosovo: presidente Osmani, nostra bandiera sventolerà presto al Consiglio d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha accolto con soddisfazione il via libera del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa all’avvio del percorso di adesione di Pristina all’organizzazione internazionale. “La bandiera della Repubblica del Kosovo sventolerà presto orgogliosa tra i membri del Consiglio d’Europa”, ha scritto su Twitter Osmani. Secondo la presidente del Kosovo, “la giornata di oggi ha segnato un passo importantissimo”. “Ringrazio gli alleati, che non solo hanno votato per il Kosovo, ma soprattutto per la democrazia, la libertà e i diritti umani”, ha concluso Osmani. La prossima istituzione a cui spetterà esprimere un parere sull’adesione di Pristina al Consiglio d’Europa sarà l’Assemblea parlamentare.(Alt)