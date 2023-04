Ue: Sudan, Cina e Ucraina, i ministri degli Esteri europei alle prese con più crisi internazionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della giornata, è poi stata affrontata la questione relativa ai rapporti fra Ue e Cina, che negli ultimi mesi sembrano complicarsi sempre di più, nonostante le visite diplomatiche che si sono susseguite a Pechino, anche per il mancato impegno diplomatico della Cina nel chiedere una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, con il ritiro delle truppe di Putin. Relazioni che andranno "ricalibrate" come lo stesso Borrell ha spiegato, sempre nell'ottica di un confronto e di una possibile cooperazione fra le parti, soprattutto nelle aree di convergenza di interessi comuni. "Le sfide globali non possono essere affrontate senza Pechino", ha detto l'Alto rappresentante Ue, che ha poi definito come una "buona notizia" la presa di distanza della Cina dalle parole dell'ambasciatore cinese a Parigi, Lu Shaye, che aveva messo in dubbio la sovranità degli Stati una volta appartenenti all'Unione sovietica. Un atto che sembra aver abbassato le tensioni delle precedenti ore. "La marcia indietro può essere considerata soddisfacente", ha commentato anche Tajani. Relazioni con la Cina che rimangono comunque difficili e da definire meglio, soprattutto in ottica strategica europea. Dopo l'appello di Borrell è infatti arrivata la conferma, tramite un tweet del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che il tema dei rapporti Ue-Cina sarà posto all'ordine del giorno del prossimo vertice Ue di giugno. (segue) (Beb)