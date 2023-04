Usa: ex amministratore delegato di “Nbc Universal” accusato di molestie sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornalista Hadley Gamble, conduttrice televisiva per l’emittente “Cnbc International”, ha accusato di molestie sessuali Jeff Shell, ex amministratore delegato di “Nbc Universal”. Il reclamo presentato dalla giornalista è stato confermato dai suoi avvocati, un giorno dopo che Comcast, società proprietaria di “Nbc Universal”, ha annunciato che Shell avrebbe lasciato il suo incarico “alla luce di una indagine avviata per verificare presunte condotte inappropriate”. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che Shell è stato licenziato, e che Comcast non pagherá la sua buonuscita. (Was)