Brasile: ministra Ambiente ringrazia governo Usa per stanziamenti a Fondo Amazzonia

- La ministra dell'Ambiente del Brasile, Marina Silva, ha ringraziato il governo degli Stati Uniti per aver messo a disposizione quasi 2 miliardi di dollari destinati ad azioni per la protezione della foresta amazzonica brasiliana. "Il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva è grato per questo contributo senza precedenti del governo statunitense", ha affermato la ministra su Twitter, rilanciando la pubblicazione dall'inviato speciale del governo degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, in cui annunciava lo stanziamento record di "quasi 2 miliardi di dollari a sostegno degli sforzi del Brasile per porre fine alla deforestazione entro il 2030". Una parte dei fondi, circa 500 milioni di dollari saranno destinati al Fondo Amazzonia. La ministra ha affermato che il sostegno finanziario Usa si aggiungerà agli importi concessi da Norvegia e Germania, storici finanziatori del fondo. (segue) (Brb)