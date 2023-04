Migranti: Francia lancia operazione Wuambushu a Mayotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha lanciato oggi l'operazione Wuambushu per sgomberare dall'arcipelago di Mayotte, suo dipartimento d'oltremare nell'Oceano Indiano, le bidonville dove vivono gli immigrati irregolari, provenienti soprattutto dalle Comore. Secondo quanto riferiscono i media d'oltralpe, sono stati mobilitati circa 1.800 agenti, molti dei quali sono venuti dal territorio metropolitano. Molte le organizzazioni non governative che hanno criticato l'iniziativa, sollevando timori per la gestione dell'operazione e per il mancato rispetto dei diritti umani. Parigi punta ad espellere i migranti irregolari, considerati tra le cause dell'innalzamento della delinquenza nelle isole. Ma le vicine Comore hanno annunciato che non permetteranno alle navi che trasportano migranti di accostare sulle proprie coste, denunciando una operazione definita "unilaterale" dal ministro dell'Interno Fakridine Mahamoud. (Frp)