Ue: Sudan, Cina e Ucraina, i ministri degli Esteri europei alle prese con più crisi internazionali

- Un Consiglio Affari esteri con un agenda mai così piena. Così l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha definito la riunione dei ministri degli Esteri che si è svolta oggi a Lussemburgo. Un Consiglio che ha affrontato i temi relativi al conflitto ucraino e le questioni ad esso legate, come la sicurezza della Moldova. Di fianco a questi, anche le altre crisi globali, "che sembrano accadere tutte nello stesso momento", come lo scoppio dei disordini e del conflitto civile in Sudan, la crisi della Tunisia, i rapporti tesi fra Ue e Cina o le relazioni diplomatiche con l'Iran, alla luce delle proteste che vanno avanti da mesi nel Paese e degli aiuti che militari che Teheran ha spesso garantito alla Russia di Putin. Una giornata che si è aperta, come era facile immaginare, ponendo in primo piano la questione sudanese e con lo stesso Borrell che poi ha spiegato, nel corso della conferenza finale, come siano stati evacuati dal Paese oltre 1.200 civili europei. Per farlo, sono stati necessari 31 voli, con 20 viaggi effettuati nella giornata di oggi, lunedì 24 aprile, e 11 in quella di ieri, organizzati da 11 Paesi membri Ue. "Speriamo di completare l'evacuazione presto. Sappiamo ancora che rimangono circa altre quattrocento persone, almeno secondo i nostri registri consolari", ha spiegato Borrell prima di chiedere lo stop alle ostilità. "I nostri pensieri sono con i sudanesi che stanno morendo nel Paese e che rimangono lì. Per questo chiediamo che si fermino i combattimenti", ha dichiarato. Nel Paese, ha poi proseguito, rimane il capo della sicurezza della delegazione europea, che è stato spostato da Khartum, mentre l'ambasciatore Ue in Sudan, e è stato spostato a Gibuti, come la maggior parte dei civili europei in fuga dal Paese. Un fine settimana "complicato" quello in Sudan, come definito dallo stesso Borrell. (segue) (Beb)