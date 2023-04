Ue: Sudan, Cina e Ucraina, i ministri degli Esteri europei alle prese con più crisi internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole a cui sono seguite quelle del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, che ha dichiarato, sia in mattinata che in un punto stampa nel pomeriggio, il successo dell'operazione di evacuazione dei civili italiani. "Tutti gli italiani che volevano lasciare il Paese sono salvi", ha detto. "L'Italia ha aiutato anche cittadini di altri Paesi a lasciare il Sudan", ha ricordato Tajani, spiegando che sono 23 i cittadini stranieri rimpatriati dalle Forze armate italiane. "È stata un'operazione difficile, rischiosa e complicata, ma tutto è andato per il verso giusto, non possiamo che gioire per l'incolumità dei nostri connazionali", ha aggiunto. In Sudan rimangono, per loro scelta, alcuni volontari di Emergency e qualche missionario. L'ambasciata italiana, nel frattempo, è stata chiusa e verrà trasferita, in via temporanea in Etiopia o in Egitto, fa sapere ancora Tajani. L'obiettivo dell'Ue resta comunque quello di ottenere una tregua dai combattimenti. "Non possiamo permetterci che il Sudan imploda, perché ciò provocherebbe onde d'urto in tutta l'Africa", ha dichiarato in proposito l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell nel corso della giornata. "La comunità internazionale unita ha esercitato pressioni su entrambe le parti per salvare la situazione: parlando con tutti i Paesi vicini, con tutti i Paesi amici, persino con i due generali al comando delle Forze armate. Il messaggio è sempre lo stesso: dovete fermare la guerra, far tacere le armi e poi iniziare a parlare e a cercare una soluzione politica, perché non c'è una soluzione militare a questa guerra", ha detto. "Stiamo lavorando perché ci possa essere una tregua e un accordo fra le parti e l'Italia sta svolgendo il suo ruolo. In questi giorni sono stato in contatto con i leader in contrapposizione e ho spinto a lavorare per una soluzione pacifica, quella che noi auspichiamo per garantire stabilità a uno dei Paesi più grandi dell'Africa", ha aggiunto Tajani in un punto stampa a margine dei lavori. (segue) (Beb)