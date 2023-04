Ue: Sudan, Cina e Ucraina, i ministri degli Esteri europei alle prese con più crisi internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo Sudan, però, al Consiglio di oggi. I ministri degli Esteri europei si sono confrontati di nuovo sul conflitto in Ucraina, riunione alla quale ha partecipato, tramite videocollegamento il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha fatto un accorato appello ai colleghi europei per ricevere presto le munizioni e gli armamenti necessari per continuare a respingere gli attacchi russi. "Abbiamo un obiettivo strategico comune: garantire la pace in Europa per le generazioni future. Questo obiettivo ora dipende dalla velocità delle vostre decisioni e dalla loro attuazione", ha detto Kuleba, esortando i ministri a "distruggere eventuali ritardi sulla strada tra la decisione di fornire armi e il suo arrivo al confine con l'Ucraina". Al suo appello, si è aggiunto quello di Borrell, che in conferenza stampa ha chiesto ai 27 Stati membri Ue di accelerare nella fornitura di munizioni, soprattutto in virtù dei disaccordi che permangono nel secondo pilastro del piano di fornitura di munizioni europeo, che prevede l'acquisto congiunto fra gli Stati membri per fornire munizioni a Kiev. "Il ministro Kuleba ha avanzato le richieste di munizioni con la forza e il sentimento d'angustia che si prova quando si vive una guerra. Credetemi, stiamo facendo tutto il possibile per rispettare i nostri impegni", ha dichiarato l'Alto rappresentante, spiegando come siano già mille i missili consegnati a Kiev. "Le munizioni non raggiungono i numeri che vorrei, o che vorrebbe il ministro Kuleba, ma è qualcosa su cui si deve lavorare e su cui si sta lavorando", ha aggiunto poi, sottolineando che ci sono ancora risorse disponibili. "È questione di forzare il ritmo e aumentare le consegne. Credo che i ministri degli Esteri degli Stati Ue capiscano l'urgenza della questione. Parlerò con i ministri della difesa per trasmettere la necessità e l'urgenza e di lavorare su questo, perché è l'unica strada percorribile, l'unico modo per combattere l'invasione è dare la capacità di resistere all'Ucraina", ha concluso. (segue) (Beb)