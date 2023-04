Ue: Sudan, Cina e Ucraina, i ministri degli Esteri europei alle prese con più crisi internazionali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tenere banco durante la giornata, però, anche altri temi internazionali legati ai dossier Moldova, Iran e Siria. I ministri degli Esteri Ue hanno infatti approvato nuovi pacchetti di sanzioni per individui e entità iraniane e siriane. Sono 25 persone e 8 entità quelle che riguardano il Paese guidato da Bashar al-Assad. Le nuove designazioni colpiscono principalmente persone ed entità responsabili della produzione e del traffico di stupefacenti, in particolare il Captagon. "Un modello di business, quello legato al traffico di stupefacenti, che rafforza e contribuisce a arricchire la cerchia ristretta del regime di Assad", si legge nelle motivazioni del Consiglio. Sono invece otto individui e un'entità quelli aggiunti al regime sanzionatorio contro l'Iran. Le sanzioni sono state applicate per essere ritenuti "responsabili di gravi violazioni dei diritti umani", si legge in una nota del Consiglio dell'Ue. Per questi motivi, il Consiglio ha deciso di sanzionate Ariantel, un fornitore di servizi digitali e in mobilità iraniano, "che ha contribuito all'architettura di sorveglianza delle telecomunicazioni tracciata dal governo iraniano per reprimere il dissenso e le voci critiche in Iran". Sul tema Moldova, infine, è stato dato il via libera alla missione Ue contro le minacce ibride, compresa la sicurezza informatica. La missione fornirà consulenza a livello strategico sullo sviluppo di strategie e politiche, e individuerà le esigenze di sviluppo delle capacità per l'allerta precoce, l'individuazione, l'identificazione, l'attribuzione delle minacce e la risposta alle minacce ibride. "Essendo uno dei Paesi più colpiti dalle conseguenze dell'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia, assistiamo all'aumento dei tentativi russi di destabilizzare la Moldova con azioni ibride. Oggi stiamo intensificando il sostegno dell'Ue al Paese, per proteggere la sua sicurezza, l'integrità territoriale e la sovranità", ha commentato in una nota Borrell. (Beb)