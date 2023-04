Amministrative: da Latina a Velletri, nel Lazio 47 comuni al voto il 14 e 15 maggio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei i candidati sindaci del Comune di Velletri: Cascella Ascanio per il centrodestra, il sindaco uscente Pocci Orlando per il centrosinistra, Favetta Romano, mentre per le civiche ci sono Ricci Clorinda, Romagnoli Roberto e Servadio Fausto. Per quanto riguarda il Comune di San Cesareo la sfida è tra Gianluca Giovanetti per il centrodestra e Alessandra Sabelli, sostenuto dal centrosinistra e lista civica. In provincia di Frosinone, invece, nel comune di Anagni è sfida a tre: l'uscente sindaco Daniele Natalia, con la lista Anagni in movimento, prova il suo secondo mandato contro Alessandro Cardinali e Luca Santovincenzo. Infine a Ferentino a correre per la carica di sindaco sono: Alfonso Musa per il centrosinistra, Piergianni Fiorletta per Ferentino 2030, Angelica Schietroma e Lorenzo Fiorini in campo con le liste civiche. (Rer)