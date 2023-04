25 aprile: Di Cola (Cgil), all’odio neofascista rispondiamo con l’arte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- All’odio neofascista rispondiamo con l’arte. Lo scrive, sui social, Natale Di Cola il nuovo segretario generale della Cgil Roma e Lazio. "Grazie allo street artist veronese Cibo venuto in tour nella Capitale, guidato dalla Rete degli studenti medi Lazio, per coprire scritte e simboli fascisti. Domani sarà in piazza con noi, ci vediamo alle 9:30 a largo Bompiani", conclude. (Rer)