Francia: Parigi, ambasciatore cinese faccia dichiarazioni conformi a posizioni di Pechino

- Il ministero degli Esteri francesi ha richiamato l'ambasciatore della Cina a Parigi, Lu Shaye per chiedergli di "fare un uso della sua parola che sia conforme con le posizioni ufficiali del suo Paese". È quanto si legge in un comunicato diffuso dal Quai d'Orsay. Nei giorni scorsi il diplomatico ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva "Lci" in cui metteva in discussione l'indipendenza delle ex repubbliche sovietiche e la sovranità dell'Ucraina sulla Crimea. A Lu Shaye è stato evidenziato il "carattere inaccettabile della rimessa in discussione del rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale di tutti gli Sati, principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite che si impone a tutti", si legge nel comunicato.(Frp)