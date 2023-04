Sudan: Casa Bianca, lavoriamo per evacuare il resto dei nostri cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi continuano a lavorare per evacuare i cittadini che si trovano in Sudan, alla luce della crisi in corso nel Paese. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Abbiamo avviato una serie di attività di intelligence e sorveglianza per garantire la sicurezza delle rotte di terra che stiamo utilizzando per evacuare i nostri cittadini, con il sostegno di asset navali”, ha spiegato, ricordando che il personale dell’ambasciata a Khartoum è stato evacuato dai militari Usa sabato scorso. Sullivan ha anche precisato che la sospensione delle attività dell’ambasciata in Sudan è “solo temporanea”, e che riprenderanno non appena sarà possibile e sicuro. (Was)