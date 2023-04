© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono "171 i tifosi colpiti da Daspo per cori razzisti durante il match Juventus-Inter del 4 aprile. Indagini della Polizia di stato sono ancora in corso per identificare tutti i soggetti coinvolti nella vicenda". Lo rende noto il Viminale su Twitter. "Non c'è spazio nel mondo del calcio per razzismo e violenza", commenta il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. (Rin)