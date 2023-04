Sudan: Crosetto su evacuazioni, coinvolti 36 militari Aeronautica e 29 elementi dei gruppi speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Le operazioni di evacuazione del personale italiano dal Sudan hanno consentito di trarre in salvo 97 connazionali e hanno visto il coinvolgimento di tre aerei C-130 e 36 elementi dell'Aeronautica militare, oltre a 29 elementi dei gruppi speciali: dal nono Reggimento "Col Moschin" agli incursori della Marina. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando le operazioni di evacuazione dei cittadini italiani dal Paese africano, concluse con successo nella serata di ieri. "Per fortuna c'è un sistema testato che non dipende dal governo ma dallo Stato, partendo dal Comando operativo di vertice interforze (Covi) che coordina tutte le Forze armate della difesa. Al loro fianco il personale dell'Aisi (l'agenzia di intelligence per la sicurezza interna) e dei Carabinieri che erano già presenti. Più persone che insieme hanno coordinato lavoro insieme ad altri Paesi alleati e hanno consentito di evacuare 97 cittadini italiani", ha detto Crosetto, ricordando infine "le dieci suore che hanno voluto rimanere a portare avanti la loro missione pur potendo partire". (Res)