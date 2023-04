Imprese: Consob, Goldman Sachs sale all’8,2 per cento in Unicredit e poi scende al 7,62 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione di Goldman Sachs in Unicredit è salita all'8,2 per cento per poi scendere al 7,62 per cento. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti. Le due operazioni risalgono rispettivamente al 14 e al 18 aprile, quando i diritti di voto sono aumentati dall’1,85 al 2,69 per cento. Lo scorso 13 aprile la partecipazione di Goldman Sachs in Unicredit era pari al 6,2 per cento. (Rin)