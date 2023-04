Sudan: Casa Bianca dopo evacuazione ambasciata, prese misure per proteggere la struttura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno preso provvedimenti per proteggere il complesso dell’ambasciata a Khartum, il cui personale diplomatico è stato evacuato sabato scorso dai militari alla luce della crisi in corso in Sudan. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Abbiamo un piano per garantire la sicurezza della struttura nelle prossime settimane, e abbiamo in programma di riprendere le normali attività una volta che la situazione lo permetterà”, ha detto. (Was)